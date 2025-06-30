Ersin Korkut'un Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı güldürdü! “İnsanlığın ilk ve son hali”

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ersin Korkut’tan yeni bir paylaşım geldi.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü oyuncu, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Korkut, Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştuğu anlara dair bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı.

"TEYZEMİN OĞLU"

Fotoğrafı, oyuncu Şükran Ovalı'nın çektiğini belirten Korkut, paylaşımına esprili bir not ekledi: “İnsanlığın ilk ve son hâli. Teyzemin oğlu” diyerek samimi bir gönderme yaptı.

Korkut’un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı.