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Haber Merkezi

Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran “Eşref Rüya” dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, beğeni toplamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl “Kübra” dizisinin setinde arkadaş olan daha sonra ise arkadaşlıkları aşka dönüşen Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora çifti, bir süredir aşklarını gözlerden uzak yaşıyordu.

SEVGİLİSİ SETE GELDİ

Özel hayatıyla gündeme gelen Çağatay Ulusoy’a sevgilisi Aslıhan Malbora, set ziyaretinde bulundu.

Kameralardan köşe bucak kaçan ünlü çift, sette ilk kez görüntülendi. Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'nın birbirine sarıldığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.