Masumiyet Müzesi'nin Füsun'u Eylül Lize Kandemir’den Demet Akalın'a cevap verdi

Orhan Pamuk'un ikonik Masumiyet Müzesi romanının dizisi, geçtiğimiz haftalarda izleyicisiyle buluştu. Dizi yayına girdiği günden beri hem hikayesiyle hem de oyuncularıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Dizinin galasın su perisi gibi gözüken ve oldukça zarif ve nahif bir elbise tercih eden Eylül Lize Kandemir'in röportaj yapıldığı sırada sürekli yırtmacına giden eli dikkat çekmişti.

"DEMET AKALIN ELEŞTİRMİŞTİ"

Demet Akalın, 'Neden illa çamaşır hizanı göstermeye çalışıyorsun be kızım? Açtık işte izliyoruz. İzlenecek işte açma!' çıkışında bulunmuştu.

Bir etkinlikte görüntülen Eylül Lize Kandemir'e Demet Akalın'ın yorumu soruldu.

"OLABİLİR"

Eylül Lize Kandemir, kendisi hakkında “Neden çamaşır hizanı göstermeye çalışıyorsun?” diyen Demet Akalın'a cevap verdi. Akalın'la polemiğe girmek istemeyen güzel, “Olabilir… Herkesin kendi düşüncesi, çok teşekkür ederim.” dedi ve konuyu kapattı.