Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'dan gelen yeni haber üzdü

İki yıl önce siroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Bağcılar’daki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARDEŞİNDEN YENİ AÇIKLAMA

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin son sağlık durumu hakkında yeni açıklama yaptı.

Sürecin oldukça hassas olduğunu vurgulayan Umut Özkan, ağabeyinin durumunun ciddiyetini şu sözlerle ifade etti:

"HASTANEDEN AYRILAMIYOR"

''Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci.''