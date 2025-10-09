Gizem Karaca paylaştı: "Beni anneler anlar"

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, uzun süredir birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında dünyaevine girmişti.

3 ay önce anne olan Gizem Karaca, son olarak yaşadığı tüm annelik sürecini takipçileriyle samimi bir şekilde paylaşmaya devam ediyor.

"ANNELER BENİ ANLAR"

Ünlü oyuncu, bu sefer yaşadığı zor anları, "Anneler beni anlar" diyerek paylaştı.

Yaz ismi verdiği kızıyla tüm günün geçiren Karaca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"3 AY OLDU"

"3 ay oldu. Emzirme aralarını biraz uzatmak lazımmış. Ev ahalisine "2 saat uykuyu 3'e çıkarmamız lazım ben biraz nefes alayım bir kendime bakayım bir kahve içeyim" diye sitem ediyorum! Neyse uyuyor... 2 saat oluyor ben dolanıyorum, yalandan bir şeylerle ilgileniyorum falan. Sonra bir bakıyorum kendimi onu uyurken karşısında izlerken buluyorum. Son bir saati zar zor onu özleyerek geçiriyorum.

"YAKA İĞNEM"

Yaka iğnem oldu, uyuyamıyorum, geceleri saat başı emiyor, tek başına asla uyumak istemiyor, yatağına koyamıyorum diyorum... Sonra bir gece şak diye 5 saat anne yanı yatağında deliksiz uyuyor, bu sefer ben sürekli uyanıp uyanıp kontrol ediyorum.

"ANNELER BENİ ANLAR"

O Instagram'daki dakika başı rutin reelsi paylaşan fondötenli hatunlara bakıyorum nasıl ya diyorum, modum düşüyor biz mi beceremiyoruz diyorum sonra yorumlara bir bakıyorum herkes benim gibi benim yaşadığımı yaşıyor. Rahatlıyorum. Bir yere böyle indirdiğim anda ağlamaya başladığı için uyusun diye. Anneler beni anlar. Bugün çünkü toplamda herhalde bütün gün 25 dakika falan uyudu. O yüzden uyusun diye..."