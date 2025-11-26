Abone ol: Google News

Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'tan şaşırtan hamle

Uzun zamandır aşk yaşadıkları iddia edilen Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'tan bu defa şaşırtan bir hamle geldi. İkili birbirlerini sosyal medyadan artık takip etmiyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 09:46
Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'tan şaşırtan hamle
  • Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
  • İkilinin aşk yaşadığı iddiaları geçmişte doğrulanmamıştı.
  • Ünlü çiftin bu hamlesi, ilişkileri hakkında merak uyandırdı.

13 yıllık eşi Melis Ülken ile yollarını ayıran Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un adı, ayrılığın ardından oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk dedikodularına karışmıştı.

YALANLIYORLARDI

Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah, aşk iddialarını hiçbir zaman doğrulamadı. Bu süreçte birlikte sosyal medyada paylaşımlarda Özoğuz ile Abdullah, her fırsatta arkadaş olduklarını dile getirdi.

Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah’ın sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip çıkması herkesi şaşırttı.

Aylardır aşk yaşadığı iddia edilen ünlü çiftin ne yaşadığı merak edildi.

Magazin Haberleri