Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'tan şaşırtan hamle

13 yıllık eşi Melis Ülken ile yollarını ayıran Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un adı, ayrılığın ardından oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk dedikodularına karışmıştı.

YALANLIYORLARDI

Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah, aşk iddialarını hiçbir zaman doğrulamadı. Bu süreçte birlikte sosyal medyada paylaşımlarda Özoğuz ile Abdullah, her fırsatta arkadaş olduklarını dile getirdi.

Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah’ın sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip çıkması herkesi şaşırttı.

Aylardır aşk yaşadığı iddia edilen ünlü çiftin ne yaşadığı merak edildi.