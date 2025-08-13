Gülben Ergen oyunculuğu özledi! Setlere dönmek istiyor

Geçmişte Dadı başta olmak üzere Fırat, Marziye, Gönül ve Hürrem Sultan gibi unutulmaz projelerde yer alan Gülben Ergen geçtiğimiz aylarda, yıllar sonra setlere geri döneceğinin müjdesini vermişti.

'Piyasa' dizisiyle ekrana dönmeyi planlayan Gülben Ergen, daha proje başlamadan zamanlama sorunu nedeniyle ekipten ayrılmıştı.

"AKLIMDA TOPRAK HİKAYESİ VAR"

Gülben Ergen; ''Evet, artık o çağrıyı yapabilirim. Set demek bir ömür demek… Haftada 4 gün, 5 gün, 6 gün… Hele o başrolü oynayan arkadaşlarımız belki de haftada 6 gün… Ama artık setlerde olabilirim.

Aklımda bir toprak hikâyesi var. Ama bütçeler çok yükseldi. Mardin’ler, Diyarbakır’larda, yörelerde toplumsal olaylara değinen benim o Marziya geçmişimle de barışan.'' ifadelerini kullandı.