Londra'da aşk! Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'dan romantik poz geldi

Sosyal medyadan sık sık birlikte yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen magazin dünyasının aşık ünlülerinden Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, şimdi de Londra'dan fotoğraf yükledi.
Ekranların popüler oyuncularından İlayda Alişan, kalbini Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı.
Son dizisi de reytinglere yenilen ünlü isim, sevgilisiyle gezmeye devam ediyor.
ÖPMEYE DOYMADI
Aşıklar yine yurt dışına çıktı. Londra'ya giden aşıklar tatilin tadını çıkarıyor. Oğulcan Engin'i öpmeye doyamayan İlayda Alişan'ın romantik karelerine beğeni yağdı.
Instagram hesaplarından sık sık aşklarını haykıran çift, pozlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor.
