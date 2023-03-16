Hailey Bieber'dan arkası dönük pozlarını paylaştı Dünyaca meşhur model Hailey Bieber, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Justin Bieber, 8 yıl boyunca bir dargın bir barışık da olsa Selena Gomez ile büyük bir aşk yaşamıştı. Herkesin evlenmesini beklediği ünlü aşıklar ani bir kararla yollarını ayırmıştı.

Justin Bieber 2018 yılında podyumların gözde modeli Hailey Baldwin ile hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz haftalarda ünlü çiftin evliliklerinde kara bulutların dolaştığı ileri sürülmüştü.

Arkası dönük pozlar paylaştı

26 yaşındaki Amerikalı model Hailey Bieber, bugün 49.4 milyon takipçisi olan Instagram hesabından arkası dönük pozlarını paylaştı.

Ünlü modelin bu paylaşımı son zamanlarda hakkında çıkan haberlere yanıtı olarak yorumlandı.

Dalga geçmişti

Bieber, kocasının eski sevgilisi Selena Gomez'e siber zorbalık yapmakla suçlanmıştı.

Gomez'in kaşlarıyla dalga geçtiği bir görüntülü görüşme internete düşmüştü.