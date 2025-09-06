Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı: Yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına boğuldu Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesinin parçanlanması sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni denizin 68 metre dibinden çıkarılan iş adamı Halit Yukay'ın cenaze töreni gerçekleştirilirken törende Yukay'ın yakın arkadaşı olan Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı.