İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ikizlerden birini gösterdi: 'Sarı kafalar' Geçtiğimiz cumartesi günü dünyaya gelen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinden yeni kare geldi.

ensonhaber.com

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.

Geçtiğimiz gün Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'ten müjdeli haber gelmiş, çift ikiz bebeklerini kucaklarına almışlardı.

Doğum haberinin hemen ardından gelen görüntüler ise milyonlarca kişi tarafından beğenilmiş ve yorum yapılmıştı.

İkizlerden biri ameliyat oldu

Oğullarından birisinin kalbinde sorun olan ve ameliyat olan Yasemin Şefkatli, Sinan Emir ile hastanede paylaşım yaptı.

"Sarı kafalar"

Hastaneden çıkmak için İbrahim Ayel'i bekleyen Şefkatli, Sinan Emir'i de ilk kez "sarı kafalar" notuyla paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde 599 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından hastane yatağında çekilen bir karesini paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün bir operasyon geçirdi İbrahim Ayel"

"Günlerdir ne duyguların içinden geçiyorum, ben de anlamış değilim henüz. 'Neden hiçbir şey paylaşmıyorsun?' yazıyorsunuz, söz her şeyi anlatacağım... Burada da bir ailem var biliyorum, meraklanan, dua eden herkese teşekkürler. Dün bir operasyon geçirdi İbrahim Ayel, çok şükür şu an her şey yolunda gidiyor. Çok az kaldı onunla kavuşmamıza, öyle inanıyorum. Sinan Emir gayet sağlıklı. Bizi merak eden güzel kalplerinizden öpüyoruz."