İnci Taneleri'nin Kamuran ağabeyi Deniz Erdoğan hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oyuncu ve besteci Deniz Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle acil operasyona alındı.

Ani göğüs ağrıları ve halsizlik şikâyetleri üzerine hastaneye başvuran Erdoğan’ın, kalbindeki en hayati damarın yüzde 90 oranında tıkalı olduğu tespit edildi. Erdoğan'ın eşi Elif Erol Erdoğan, Deniz Erdoğan'ın sağlık durumunu paylaştı.

"48 SAATTİR UYKUSUZUZ"

Elif Erol Erdoğan, zorlu süreci şöyle anlattı; "Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 48 saattir uykusuz ve sürekli yoğun bakım – ameliyathane arasında bekleyen biri olarak artık ne telefonlara bakacak hâlim ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı.

Eşim Deniz’in önceki kalp krizinden sonra ara ara devam eden göğüs ağrıları ve halsizlik şikâyeti üzerine hastaneye gittik. Kalbindeki en büyük ve en hayati damarın yüzde 90 tıkalı olduğu ortaya çıktı. Hemen acil operasyona alındı.

"GAYET İYİ"

İlk balon yönteminde damar açılmadı, ikinci denemede güçlükle açıldı ve ardından üçüncü işlemde stent takıldı. Çok şükür, bin şükür… Bu damar bu haldeyken normal dolaşması bile büyük bir mucizeymiş. Eğer kriz yaşansaydı, şansı neredeyse yokmuş. Sonucunu düşünmek bile istemiyoruz. Şu an gayet iyi. Kamuran ağabeyinizin de herkese çok selamı var…"

Deniz Erdoğan, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa "Artık benim de bir stentim var. Aman sağlığa" notunu düştü.