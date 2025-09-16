Kilo vermişti! Survivor Ayşe Yüksel evleniyor

Şampiyon olamasa da Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri de Ayşe Yüksel olmuştu.

Yarışmayı dördüncü olarak tamamlayan Ayşe Yüksel, Survivor'dan döndükten sonra sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı.

BİR HAFTADA 2,5 KİLO VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde diyet yaptığı açıklayan ünlü isim, bir haftada 2,5 kilo verdiğini belirtmişti.

MALDİVLER'DE EVLİLİK TEKLİFİ

Ayşe Yüksel şimdi de evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi Sercan Saray'dan evlilik teklifi aldığını belirten Ayşe Yüksel, 'Evet dedim' paylaşımında bulundu. Yüksel, evlilik teklifini Maldivler'de aldı.