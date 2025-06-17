Maddi sıkıntı içinde olduğunu açıklamıştı! Metin Keçeci iş buldu

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Çok Güzel Hareketler Bunlar'da ünlenen oyuncu Metin Keçeci, uzun süredir yaşadığı maddi sıkıntılardan bahsetmişti.

"SOKAK HAYVANLARINI BESLESİNLER"

Keçeci, geçtiğimiz günlerde icralık olduğunu ve yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını belirtmişti. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Keçeci, intiharın eşiğine geldiği de ifade etmişti. Oyuncu ayrıca; "Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme kimse gelmesin. Allah için gelmesinler. Mama alıp bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler." demişti.

Ünlü oyuncunun, siteminin ardından TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dâhil edildiği öğrenildi. Keçeci, dizinin 2'nci sezonunda 'Terzi İdris' karakterine hayat vereceğini duyurdu.