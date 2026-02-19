Maske'nin kötü adamıydı! Peter Greene'in ölüm nedeni ortaya çıktı

"Maske" filminde "Dorian Tyrell" karakterine hayat veren, Quentin Tarantino imzalı Pulp Fiction'daki Zed rolüyle hafızalara kazınan Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti.

2 AY SONRA

Hollywood yıldızı, 12 Aralık 2025'te New York'un Lower East Side bölgesindeki evinde ölü bulundu. Acı haberi ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Gregg Edwards doğruladı. 60 yaşındaki ünlü ismin ölüm sebebi, vefatından 2 ay sonra açıklandı.

New York Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada; Greene'in sol koltuk altındaki ateşli silah yaralanması ve kolun ana damarının hasar görmesi nedeniyle öldüğü belirtildi.

"Mascots" adlı yeni bir projeye başlamak üzereyken vefat eden ünlü ismin ölümü kaza olarak değerlendirildi.