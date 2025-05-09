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Haber Merkezi

Mattia Ahmet Minguzzi davası sürüyor.

Canice öldürülen Ahmet'in davası, tüm Türkiye'nin de gündemine oturmuş durumda.

Öyle ki dün görülen ikinci duruşmaya da birçok kişi katıldı ve Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi'ye destek verdi.

Bu dava öncesi ise magazincilere yürüyüş yaptığı sırada yakalanan Berrak Tüzünataç'ın açıklamaları gündem oldu.

Berrak Tüzünataç, Magazin Burada muhabiri Samet Aday'ın sorularını yanıtladı.

"DONDURMA YİYORUM, BOĞAZ'DA YÜRÜYORUM"

Davaya ilişkin sorulara Tüzünataç, “Yanlış anlamazsanız bir şey söyleyeceğim. Dondurma yiyorum, Boğaz’da yürüyorum. Bizim işimiz eğlence sektörü, siz de magazin basınısınız.” dedi.

"OLAYI BURALARA ÇEKMEYİN, GERÇEKLERE ZARAR VERİYOR"

Oyuncu, davanın magazinsel içerik haline getirilmesini eleştirerek, “Olayı buralara çekmenin hem davaya hem de toplumsal olarak yüzleşmemiz gereken gerçeklere zarar verdiğini ve bu şekilde olayın ciddiyetinin hafiflediğini düşünüyorum.” sözleriyle önemli bir uyarıda bulundu.

NE OLMUŞTU

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.