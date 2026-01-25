Mehmet Ali Erbil: Sifonu 5 tuvaletten sonra çekiyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sunucu Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir televizyon programında söyledikleriyle dikkat çekti.

Erbil, su tasarrufu sağlamak için ilginç bir yöntemi tercih ettiğini açıkladı.

"SİFONU 5 TUVALETTEN SONRA ÇEKERİM"

Erbil, tuvalet kullanımındaki tasarrufuyla ilgili, "Sifonu 5 tuvalet sonrası çekerim. Kendi tuvaletim yani. Küçük tuvaletimden bahsediyorum. Para gitmesin diye değil. Doğaya hizmet." dedi.

"BEN ÇEKİYORUM SİFONU"

Erbil'in eşi Gülseren Ceylan'ın ise "Ben çekiyorum sifonu genelde." dediği anlar gündem oldu.