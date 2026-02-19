Ufuk Özkan taburcu oldu

Ufuk Özkan'ın zor günleri...

Bugüne kadar birçok projede yer alan başarılı isim, sağlık anlamında oldukça zor bir dönem geçirdi.

KARACİĞER YETMEZLİĞİYLE MÜCADELE ETTİ

Bir süredir hastanede olan ve karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Özkan, organ bağışı ile yeniden sağlığına kavuştu.

11 saat süren kritik ameliyat sonrası hastanede iyileşme sürecine giren Özkan'dan sevindiren haber geldi.

TABURCU OLDU

Ensonhaber'in edindiği bilgilere göre Ufuk Özkan, bugün hastaneden taburcu edildi.

Hastaneden taburcu edilirken, fotoğraf çekilen Ufuk Özkan'ın sağlığının da yerinde olduğu görüldü.

YENİDEN YOĞUN BAKIMA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Sosyal medyada, ameliyat sonrası oyuncunun durumunun kötü olduğuna dair çeşitli iddialar gündeme gelmişti.

Ancak Ufuk Özkan, paylaştığı video ile bu söylentilere bizzat yanıt vermiş ve iyi olduğunu vurgulayarak şunları söylemişti;

Bir takım şeyler gördüm, okudum… Allah Allah, tövbe estağfurullah. Ya kim çıkarıyor bu haberleri ya?



Çok şükür Allah’a aslanlar gibiyiz, her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz.



Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem neler falan…



Yok alakası bak görüyorsun canlı canlı buradayım çok şükür, itibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Allah’a emanet olun.