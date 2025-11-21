Meryem Uzerli'den özel hayat açıklaması: "Tekrardan anne olmam diyemem"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muhteşem Yüzyıl’daki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, özel hayatıyla ilgili merak edilen soruyu yanıtladı.

Hayatında birinin olmadığını açıklayan Uzerli, samimi açıklamalarda bulundu.

"BİR DAHA ANNE OLMAM DİYEMEM"

İki kızı olan Uzerli, “Hayatımda kimse yok ama tekrardan anne olmam diyemem.” sözleriyle dikkat çekti.

"DİJİTAL İSTİYORUM"

2026 yılı için hazırlık sürecinde olduğunu söyleyen oyuncu, “Çocuklarımla daha fazla vakit geçirebilmek için dijital projelere odaklandım.” dedi.

ESTETİK AÇIKLAMASI

Oyuncu Meryem Uzerli, karnını gerdiği yönündeki iddialara cevap verdi. Uzerli, söz konusu iddiaları yalanlarken başka estetik operasyonlar geçirdiğini açıkladı.

Reklam yüzü olduğu Morlin Bron için kamera karşısına geçen oyuncu, mide gerdirme iddialarını ise yalanlayarak, “Dolgu yaptırdım, bir sürü şeyler denedim ama mide ameliyatı çok tehlikeli. Asla yaptırmam.” ifadelerini kullandı.