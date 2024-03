Mesut Akusta'nın 7 yıllık evliliği bitti! Ayrılık sonrası eşinden ilk paylaşım: Çok sevdim... Era Erol'un eşinin kız kardeşi Şafak Özbir, eski eşi oyuncu Mesut Akusta ile ayrılıkları sonrası yaptığı paylaşımda, "Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Magazin dünyasında evlilikler kadar boşanmalar da sıkça yaşanıyor.

Bu kez ayrılık haberi oyuncu Mesut Akusta ve eşi Şafak Özbir'den geldi.

2016 yılında nikah masasına oturan ve evliliklerinden bir kız çocukları olan çift, ayrılık kararı aldı.

7 yıllık evlilik geçtiğimiz günlerde tek celsede bitti.

Eski eşine veda etti

Özbir, sık sık eşiyle olan mutlu karelerini sosyal medya hesabından paylaşıyordu.

Bu paylaşımlara, ayrılık sonrası bir yenisi daha eklendi.

"Seni çok sevdşm canım Mesut"

Esra Erol'un eşinin kız kardeşi olan Şafak Özbir, eski eşi Akusta'ya şöyle veda etti:

"Ne yazılır bilemiyorum… Evet okuduklarınız doğru! Mesut’la evlerimizi ayırmaya karar verdik evet… Ama hayatlarımız her zaman bir arada olucak… Sevgimiz, saygımız, anne-babalığımız hayatımızın sonuna kadar bakidir… Tüm birlikteliğimiz ve evlilik hayatımız boyunca olduğu gibi ve şimdi de ellerimiz her zaman birbirimizin omuzunda olucak… Birbirimizi koruyup kollayıp destek olacağız ve en önemlisi dünyalar güzeli kızımıza çok mutlu birer anne-baba olacağız… Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut…."