NFT işi Cem Yılmaz'ı sardı! 'Bir çeyrek... linko bioda'

Dijital çizimlerini kripto para karşılığında satışa sunan Cem Yılmaz, NFT dünyasından çıkamıyor. Yılmaz, yeni hazırladığı eserlerini Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Komedyen Cem Yılmaz, sahnelerinden artakalan zamanını dijital çizimlere ayırıyor.

Kripto sanat dünyasında giriş yapan Yılmaz, NFT projelerini OpenSea üzerinden

YENİ NFT SATIŞINI DUYURDU

satışa sundu. Kısa sürede büyük ilgi gören Yılmaz, geçtiğimiz ay 45 adet satış yaparak 2 milyon 940 bin lira kazandı.

Çalışmalarına devam eden Cem Yılmaz yeni eserlerini de alıcılarla paylaştı.

Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Bir çeyrek… linko bioda” diyerek, yeni NFT’lerini satışa çıkardığını açıkladı.

4 adet NFT'lerinin fiyatını ise 0.25 Ethereum olarak belirledi. Her bir NFT için ortalama olarak 11 bin 368 lira değer biçilmiş oldu. NFT'ler 7 gün daha satışta kalacak.