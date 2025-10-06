71 yaşında olduğuna kim inanır! Nükhet Duru transparan tulum giydi

Daha önce tayt giyilmesini eleştiren Türk pop müziğinin usta isimlerinden Nükhet Duru, yine iddialı bir seçimle dikkatleri üzerine çekti.

71 yaşındaki ünlü şarkıcı, sahneye baştan aşağı transparan tulumla çıkınca seyircisini şaşırttı.

Üzerindeki ceketi çıkarınca cesur tarzı ortaya çıkan Nükhet Duru, içine ten rengi bir kumaş tercih etti.

"TAYTI HİÇ SEVMEM"

"Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık" diyen Nükhet Duru'nun şu sözleri gündeme gelmişti: "Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..."