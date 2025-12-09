Orhan Gencebay'dan film açıklaması: "Kendimi oynarım"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Usta sanatçı Orhan Gencebay, hayat arkadaşı eşi Sevim Emre katıldıkları film galasında basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulundu.

'Hayatınız film olsa başrolde kim olsun istersiniz' sorusu arabesk müziğin usta ismine de yönetildi. Hali hazırda bir film projesi olduğunu dile getiren Orhan Gencebay soruyu şöyle cevaplandırdı:

"BU HALİMİ BEN OYNARIM"

"Bu halimi ben oynayacağım. Eski halim için ise bakıyoruz. Ben kendim yapmak istiyorum filmi biliyorsunuz. Ama daha henüz netleştirmedik çalışıyoruz."

Öte yandan Gencebay ve Sevim Emre kameralara birlikte poz verdi.

50 YILDIR BİRLİKTELER

Sevim Emre, 1974 yılından bu yana usta sanatçı Orhan Gencebay ile beraberliklerini büyük bir uyum ve mutluluk içinde sürdürüyor.

Sanat camiasında örnek gösterilen çiftin aşkı doludizgin devam ediyor. 50 yıldır birlikte olan Gencebay ve Emre, mutluluk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.