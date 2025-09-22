Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Caroline'i Wilma Elles dördüncü kez anne oldu! Oğlunun adını da açıkladı

Uunutulmaz dizilerden Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de canlandırdığı Caroline karakteriyle tanınan Alman oyuncu Wilma Elles, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dördüncü kez anne olduğunu açıkladı.

38 yaşındaki oyuncu, oğluna Leon Mirza adını verdiğini açıklarken, doğum sonrası duygularını şu sözlerle paylaştı:

YENİ KARDEŞ

"Allah’a şükür seni sağlam kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet… Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara’ya kardeş oldun."