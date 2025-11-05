Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu doğum yaptı! Bebeğinin adı da ortaya çıktı

- Başak Gümülcinelioğlu ilk çocuğunu doğurarak kucağına aldı.
- Oğlunun adını Devin koydu ve fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
- Oyuncu bir süre önce Cannes Film Festivali'nde hamile olduğunu açıklamıştı.
Yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran 'Yargı' dizisiyle şöhreti yakalayan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında hayatını birleştirmişti.
BEBEK GELDİ
Oyuncu 78'inci Cannes Film Festivali'nde bebek beklediğini açıklamıştı. Çift bebeklerini 4 Kasım'da kucaklarına aldı.
Başak Gümülcinelioğlu doğumdan hemen sonra çekilen bir kareyi paylaşarak oğullarının adının Devin olduğunu duyurdu.
Oğulları ile ilk kareyi Instagram'dan paylaşan ikili Instagram'a 'Hoş geldin oğlumuz' notunu düştü.