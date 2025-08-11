Oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti

Doğacan Taşpınar'dan acı haber geldi. Tiyatro oyuncusu, 45 yaşında hayatını kaybetti.

Doğacan Taşpınar'ın vefat haberi, Oyuncular Sendikası resmi sosyal medya hesabından, "Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz." ifadeleriyle duyuruldu.

"HUZURLA UYU"

Oyuncu Devrim Yakut da Taşpınar'ın acı haberini aldıktan sonra üzüntüsünü "Pazar sabahlarına böyle gülmeler yaraşırdı be Dodo'cuğum. Güneşli pazarlara senin güneşli gülüşün yaraşırdı. Ne diyeceğimi, ne hissedeceğimi bilemiyorum. Gittiğin yer, gülüşün gibi güneşli olsun canım benim. Sen hep bu çok eğlendiğimiz gündesin benim için. Huzurla uyu." sözleriyle ifade etti.