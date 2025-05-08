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Meslektaşı Berk Oktay ile evli olan Yıldız Çağrı Atiksoy, kızı Milena'yı 2024 yılının Mayıs ayında kucağına almıştı.

Çocuğuyla birlikte keşfetmenin ve öğrenmenin kendisine yepyeni bir dünya açtığını belirten oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

"SİL BAŞTAN YAŞIYORUZ"

“Annelik bir yandan bilinçli delilik, öte yandan gökyüzünde kanatsız uçmak gibi...” diyen Yıldız Çağrı Atiksoy, “Kızımızla her şeyi sil baştan yaşıyoruz. Onunla birlikte yepyeni bir dünya ile tanıştık. Bu dünyada beraber öğreniyoruz, beraber keşfediyoruz, beraber büyüyoruz. Berk’le senelerdir bu dünyanın hayalini kurduğumuz için zaten çok hazırdık. Onunla beraber bu dünyaya sahip olmak bence beklentimizin de ötesinde, muazzam bir duygu.” açıklamasında bulundu.

"RÜYAMDA GÖRDÜM"

Çocuklarının ismine karar verme süreci hakkında da konuşan Atiksoy, “Hamileliğimin başlarında kızımın ikinci ismi “Milena”yı rüyamda gördüm. Kendi sesimle defalarca Milena diye sesleniyordum rüyamda. Sabah kalkıp anlamına bakınca çok etkilendim. Sevilen kız çocuğu demekmiş. Bir yandan da şaşırmıştım, çünkü bu isim alışılageldik bir isim değil. Niçin bunu seçtiğini merak ediyorum doğrusu. İleride göreceğiz!” dedi.