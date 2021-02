Özge Özder: Emzirerek kilo verdim

Geçtiğimiz günlerde anne olan oyuncu Özge Özder, doğum kilolarından kurtuldu.

Ünlü oyuncu Özge Özder, 10 gün önce kızı Luna'yı kucağına almıştı. İlk kez anne olmanın heyecanının yaşayan Özder, kendisi gibi yeni doğum yapan takipçilerine önerilerde bulundu.

Ünlü oyuncu, "52 kilo ile hamile kalmıştım... Üstümde, hipertansiyonun yaptığı ödem ve şişkinlik ile 15 kilo vardı. Ödem derhal gitti, sadece süt vererek aldığım kilolar da hızla eriyor. Bir haftalık lohusalık... Ama sadece + 4 kilo... Aferin bize! Rejim yapmayınız, emziriniz anneler!" dedi.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Özer, emzirerek kilo verme ile ilgili açıklamasını eleştirenlere yanıt verdi. Oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"TECRÜBE KİŞİSELDİR"

"Canım anne adayları ve anneler; Sizden gelen ısrarcı sorular üstüne paylaşım yapıyorum... Kendi kendime tartı fotosu koymak aklımın ucundan geçmez. Tecrübe kişiseldir. Genelleme yapmak narsistik bir cehalet olur...

"BEBEK ÖNEMLİ"

Sadece sorularınıza cevaben, ben sezaryen doğum yaptım. 15 kilo almıştım. Doğum sonrası diyet uygulamadım, çünkü yanlış buluyorum. Evet işe döneceğim ama kilo vermesem de sorun yok... Ekranda olduğum gibi görüneceğim. Bebeğin beslenmesi, sağlığı her şeyden önemli.

Şu an vücut şekillendirici bir şey kullanmıyorum. Vücudum, şimdilik sadece emzirerek kilo veriyor. Biliyorum her anne emziremiyor ya da her bünye farklı mutlaka...

"BİLMİŞLİK SEVMEM"

Birbirimizi bilmişlik taslayan ve alıngan bir kanaldan algılamazsak güzel olur. Çünkü çok bilmişlik en sevmediğim şeydir. Mesela ben, bana kendi deneyimlerini yazan anneleri keyifle okuyorum. Kişisel deneyimi olduğunu hep aklımda tutarak... Şimdi lütfen mastit yani süt düğümlenmesi yaşayan anneler bana öneride bulunsunlar, biraz da ben sorayım. Öperim..."