Özge Özprinçci eşine olan aşkını dile getirdi: "Onun karşısında büyüleniyorum"

Ekranların beğenilen ünlü oyuncularından Özge Özpirinçci, 2021 yılında 7 senedir birlikte olduğu meslektaşı Burak Yamantürk ile nikah masasına oturmuştu. Çift aynı yıl, 'Mercan' adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.

Özpirinçci, özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Bir davete katılan ünlü oyuncu, eşine olan sözleriyle dikkat çekti.

"BÜYÜLENİYORUM"

Ünlü oyuncu, eşiyle ilgili “Bir insanın bütün hallerini görünce onu ne kadar sevdiğini anlıyorsun. Tabii ki dış görünüş bizim işimizin bir parçası. Ama bizim için önemli olan birlikte hayat mücadelesini zarafetle verebilmek. Bizim öyle bir çift olduğumuzu düşünüyorum. Eşimin bu güzelliği karşısında her zaman büyülendiğimi söyleyebilirim.”