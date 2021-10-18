Pedro Alonso: La Case De Papel tekrar çekilse İstanbul olurum

La Case De Papel'de ününe ün katan Pedro Alonso, kariyeri ve İstanbul'a dair demeçlerde bulunarak, "Dizi tekrar çekile İstanbul olurum" dedi.

Yayınlandığı günden itibaren tüm dünyada ses getiren İspanyol dizi La Casa De Papelin sevilen oyuncusu Pedro Alonso, kitabının tanıtımı için İstanbul'a geldi.

Kariyeri ve özel hayatına dair dikkat çekici açıklamalarda bulunan Alonso, sevgilisi Tatiana'yla ile Pazar Sürprizi'ne konuk oldu. Türkiye’ye ikinci kez gelen Alonso burada olmaktan duyduğu mutluluğu anlatırken Türk yemeklerini çok sevdiğini belirtti. Alonso, "Türkiye’de bulunmak bu açıdan sorun oluyor. Çünkü müthiş tatların ve duyguların patlaması bana çok fazla kilo aldırıyor" dedi.

"BEN ÇİRKİN BİRİYİM"

La Casa De Papel'deki Berlin karakteriyle birlikte dünyanın en çekici erkekleri arasında gösterilen Pedro Alonso, kendisini 'çirkin' bulduğunu söylerken, "Çekici bulunmak bana fantastik geliyor ama ben en çirkinlerden biriyim” diye konuştu.

"TÜRK İNSANLARINI ÇOK SEVİYORUM"

Ünlü oyuncu, Türk kadınları hakkında ise, "Genel olarak Türk insanlarını çok seviyorum. Yayıncılık sektöründe tanıştığım kadınlardan yola çıkarak çok hazırlıklı, çok profesyonel, çok akıllı ve çok eğitimli olduklarını söyleyebilirim. Bu benim için çok güzel bir sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL, BENİM UZUN SÜRE KALMAK İSTEDİĞİM BİR YER"

Türkiye’ye iki kez geldiğini ve çok sevdiğini belirten Pedro Alonso, "İstanbul benim uzun süre kalmak istediğim yerlerden bir tanesi. Sadece zaman geçirmek için değil burada kalıp resim yapmak, gezmek ve güzel hatıralar biriktirmek istiyorum" dedi.

"LA CASE DE PAPEL TEKRAR ÇEKİLSE İSTANBUL OLURUM"

Pedro Alonso, La Casa De Papel yeniden çekilse Berlin değil 'İstanbul' karakterini canlandırmak istediğini söylerken, "Bence İstanbul tek bir diziye sığdırılacak bir şehir değil" ifadelerini kullandı.