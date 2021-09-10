Photoshop'lu Deniz Seki'yi takipçileri tanıyamadı

Şarkıcı Deniz Seki, son görüntüsüyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Uzun zamandır aşk ve iş hayatını düzene oturtmaya çalışan ünlü şarkıcı Deniz Seki, mart ayında ayrıldığı iş insanı sevgilisi İrfan Özçelik ile üç ay önce barıştı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle nikah masasına oturamadıklarını dile getiren çiftten Seki'den yeni fotoğraf geldi.

"DENİZ HAVASI"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı, bu pozunu, "Mis gibi deniz havası..." notuyla Instagram'dan paylaştı.

2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşen Deniz Seki, yüzündeki değişimiyle adından söz ettirdi.

"KİMSİN SEN"

51 yaşındaki Seki'yi tanımakta zorluk çeken takipçileri, "Bu kim?" ve "Vallahi pes, bu kadar oynamayın fotoğraflarla!" şeklinde yorumlarda bulundu.