Şarkıcı Bayhan ailesinden bahsederken hüzünlendi

Survivor 2026'da hayranlarını ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor 2026'nın favori yarışmacılarından Bayhan, erkek yarışmacılar arasındaki oylamada birinci oldu.

İZLEYENLERİ ÜZDÜ

Bayhan, Survivor'da ailesinden bahsettiği röportajla herkesi üzdü. Röportajı tamamlayamayan Bayhan'ın anlattıkları, dinleyenlerin içini sızlattı.

"CENAZEDE BULUŞTUK"

Röportajının bir kısmı verilirken şarkıcının “Bazılarının birbirini hiç görmediği kardeşler, hepsi ayrı anneden olan 4 kardeş babamızın cenazesinde buluştuk.” sözleri, sosyal medyada viral oldu.

"ANNEM FARE ZEHRİ İÇTİ"

Daha önce Gökhan Çınar'ın programına katılan Bayhan, çocukken yaşadıklarını anlatmıştı.

Bayhan'ın 'Annem gözlerimizin önünde fare zehri içti. Bana ve ablama da verdi. Elime aldım, ablam engel oldu. Çocukluğuma dair hatırladığım tek şey hep aç olduğum.' sözleri herkesi üzmüştü.