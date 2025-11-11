Abone ol: Google News

Şarkıcı Bengü'den yeni imaj

Sarı saçları ile hayranlarının dikkatini çeken Bengü, uzun süren koyu saç modasını da geride bıraktı.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 12:01
  • Şarkıcı Bengü, saç rengini sarıya çevirerek tarzını yeniledi.
  • Hayranlarının beğenisini kazanan Bengü, uzun süren koyu saç modasını geride bıraktı.
  • Yeni imajı sayesinde sahne duruşunda yeniliklere açık olduğunu belirtti.

Şarkıcı Bengü, tarzını yeniledi.

Evlenmesi ve akabinde de boşanmasıyla gündem olan Bengü, yeni saçlarıyla da hayranlarının beğenisini kazandı.

SARI SAÇLI HALİNİ PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı Bengü, saç rengini değiştirdi.

Bengü'nün yeni hali gündem olurken, son dönemde imaj tazeleyen isimler de akıllara geldi. 

Sarı saçları ile beğenilen Bengü, sahnedeki duruşu için yeniliklere de açık olduğunu söyledi. 

