Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 15. Bölüm

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı, tüm sıcaklığıyla devam ediyor.

Programın 15. bölümü de Demirci'nin hoş sohbetiyle yayında.

Son bölümde bilmenin önemine dair bir sohbet yapan Demirci, "Cenabı Hak soruyor, hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu?" dedi.

"BİLİYORUM DİYEN İNSANIN BİLMİYORUM DEDİKLERİ SINANMIŞTIR"

"Ben bu konuyu bilmiyorum diyen biri, bu konuyu biliyorum, şu kadarını biliyorum diye cevap verirse, o biliyorumun teminatıdır biliyorum. Çünkü biliyorum diyen bir insanın bilmiyorum dedikleri sınanmıştır, sağlamdır." diyen Demirci, şöyle devam etti;

Burada sorun kimde, bilmiyorum diyende değil. Bilmiyorum diyenin bu deyişini alay edenle, manipülasyona dönüştürende. Benim gördüğüm bu diyebiliriz. Madem şahit olduk, tanık olduk. Ama gördüğüm bu. Olan bu mu? Biz sadece görüyoruz. Gazze'de olanların adı zulüm, soykırım. Görüyoruz, biliyoruz.



Peki, Allahım neden elimizden bir şey gelmiyor, gelebilir miydi? Zalimin en büyük planı bizi kendi zulmüne alıştırmasıdır. O yıkıntılar arasında anne, baba, çocuk oturmuşlar iftarı bekliyorlar.



Umudu bize öğretiyorlar. Bütün Gazze bizim yaralarımıza sargı olmaya devam ediyor. Buradan umut çıktı. Yeryüzündeki birçok insan imanı, onuru, İslam'ı keşfediyor.