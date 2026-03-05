Sakallı Kuşum Aydın! Son haline yorum yağdı

Sahnelerde “Kuşum Aydın” olarak bilinen Aydın Uğurlular, bir süredir ne ekranlarda vardı ne de sahnelerde.

YÜZÜNÜ DEFORME ETTİ

Bir dönemin aranan yüzlerinden Kuşum Aydın, geçtiğimiz yıllarda, yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle pişman olmuştu.

Kuşum Aydın, değişimiyle sık sık gündeme geliyordu. Sosyal medyayı aktif kullanan Kuşum Aydın, son olarak sakal bıraktı.

"YAKIŞTI"

Annesiyle video çeken Kuşum Aydın, "Sakal da yakıştı ha! Havalı durdu" deyince annesi de "Yakıştı" diyerek destek verdi. İmajını çok beğenen Kuşum Aydın, "Kendime nazar değdireceğim." dedi.