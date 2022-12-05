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    Sefo, robota benzetildi

    'En İyi Rapçı' kategorisinde ödül alan Sefo, tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 09:54
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    Sefo, robota benzetildi

    Sefo, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde dün akşam sahne aldı. Sefo, aynı zamanda 'En İyi Rapçı' kategorisinde ödülünü aldı.

    Sefo ödülünü Bengü'den aldı. Sahne performansı ve kostümüyle de sosyal medyanın diline düştü. Sefo'nun sahne kostümüne binlerce yorum geldi.

    İşte Sefo'ya gelen yorumların bazıları:

    "Aile robotu"

    -"Ben de diyorum kime benziyor ? Sefo iyi aile robotu gibi olmuş."

    "Sefo'ya İsmail YK güncellemesi gelmiş. Ben de bir saattir kime benziyor diye düşünüyordum."

    Sefo, robota benzetildi #1

    Sefo, robota benzetildi #2


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