Ünlü şarkıcı Demet Akalın imaj yeniledi! Yeni klibi için sarışın oldu

Şu sıralar yeni klibi için hazırlanan Demet Akalın yıllar sonra sarışın oldu. Ünlü şarkıcının yeni haline takipçileri yorum yağdırdı.
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden 53 yaşındaki Demet Akalın, yeni şarkı öncesinde yaptığı imaj değişikliğine gitti.
SARIŞIN OLDU
Sivri dilli açıklamaları ve hit parçalarıyla magazin dünyasında sık sık adından söz ettiren Akalın, saçlarını sarıya boyatarak yıllar sonra yeniden sarışın oldu.
Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.
"GELİYORUZ"
Ünlü sanatçı, yeni projesi için meslektaşı Gökhan Özen ile stüdyoya da girdi. Özen'le birlikte karelerini paylaşan Akalın, "Geliyoruz" notunu düştü.
