Ünlü şarkıcı Demet Akalın imaj yeniledi! Yeni klibi için sarışın oldu

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden 53 yaşındaki Demet Akalın, yeni şarkı öncesinde yaptığı imaj değişikliğine gitti.

SARIŞIN OLDU

Sivri dilli açıklamaları ve hit parçalarıyla magazin dünyasında sık sık adından söz ettiren Akalın, saçlarını sarıya boyatarak yıllar sonra yeniden sarışın oldu.

Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

"GELİYORUZ"

Ünlü sanatçı, yeni projesi için meslektaşı Gökhan Özen ile stüdyoya da girdi. Özen'le birlikte karelerini paylaşan Akalın, "Geliyoruz" notunu düştü.