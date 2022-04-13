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    Selena Gomez'den kilo eleştirilerine yanıt

    Son dönemde aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen 29 yaşındaki ünlü şarkıcı Selena Gomez, bu konuyla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 12:02
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    Selena Gomez'den kilo eleştirilerine yanıt

    Geçtiğimiz aylarda Oscar Ödül Töreni'nin bir nevi provası olarak nitelendirilen SAG Ödülleri Töreni'nde boy gösteren Selena Gomez, şıklığıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

    1 milyon dolarlık kolye taktı

    Oscar de la Renta imzalı siyah bir elbise giyen ünlü isim, stilini stiletto ayakkabıları ve 1 milyon dolar değerinde Bulgari imzalı bir kolye ile tamamlamıştı.

    Aldığı kilolar nedeniyle dürekli eleştirilere mahruz kalan dünyaca ünlü şarkıcı, bu konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Şu sıralar TikTok’u aktif bir şekilde kullanan Gomez, değişen vücudu ve aldığı kilolar nedeniyle gelen eleştirilere cevap verdi.

    "Kendime engel olmuyorum"

    29 yaşındaki şarkıcı, zayıf kalmaya çalıştığını ama canı bir şeyler yemek istediğinde kendine engel olmadığını ve yiyeceklerin tadını çıkardığını belirtti.

    "Yorumlar umrumda değil"

    'Çok zayıfsın, çok kilolusun, bu sana küçük gelmiş’ gibi yorumları artık umursamadığını belirten Gomez, “Dürüst olmak gerekirse kilomu umursamıyorum çünkü insanlar her zaman eleştirecek bir şeyler bulacak. Ben bu halimle mükemmelim.” diyerek tüm eleştirileri yok saydığını vurguladı.

    Selena Gomez den kilo eleştirilerine yanıt #1

    Selena Gomez den kilo eleştirilerine yanıt #2

    Selena Gomez den kilo eleştirilerine yanıt #3

    Selena Gomez den kilo eleştirilerine yanıt #4


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