Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in yeni işi! Sosyal medyadan duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena'da canlandırdığı Kıvılcım rolüyle ünlenen Hazal Şenel, zaman zaman yıllar içindeki değişimiyle ara sıra kendisine magazin gündeminde yer buluyor.

Selana'dan Pis Yedili, Türk Malı, İki Yalancı, Bahtiyar Ölmez, İçimdeki Fırtına ve Elimi Bırakma gibi yapımlarda da rol alan ünlü isim, oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu.

Hazal Şenel, şimdilerde yeni bir işe adım attı. Şenel, uzun zamandır hayalini kurduğu kafesini Kuzguncuk’ta açtı. Ünlü isim kendi kafesini kendisi işletiyor.

"HAYALDİ"

Şenel, yeni başlangıcını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşmıştı: “Her zaman yeni bir şeylerin peşinde olan ikizler burcu bir birey olarak, eski bir hayaldi ama yeni gerçekleşti. Bana şans getir... Darısı diğer hayallerimin ve hayal etmekten vazgeçmeyenlerin başına.”

Hazal Şenel'in son hali de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.