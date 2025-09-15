Serdar Ortaç'tan Canan Karatay açıklaması: "Kremle falan işim olmadı"

Kronik sinir sistemi hastalığı Multipl Skleroz (MS) ile mücadele eden Serdar Ortaç hakkında, her gün başka bir iddia ortaya atılıyor.

Tedavi süreci devam eden Serdar Ortaç, hastalığının iyi yönde olduğunu söylemişti.

CANAN KARATAY İYİLEŞTİRDİ İDDİASI

Sosyal medyada, Serdar Ortaç'ın iyileşmesinin nedeni Canan Karatay olduğu iddia edilmişti. Instagram hesabından açıklama yapan Ortaç, bu iddiaları yalanladı.

Ortaç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KÜLLİYEN YALAN"

"İnternette bir haber yapılmış, Canan Karatay krem verdi ve Serdar'ın ağrılarını geçirdi diye. Külliyen yalan. Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum, kendi doktorumun tedavisi ve içki - sigarayı bırakmam nedeniyle sağlığım geldi. Kremle falan işim olmadı."