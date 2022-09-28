İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınan Mehsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilere destek olan Sezen Aksu "Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir" dedi.

İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polislerinin gözaltına aldığı Mahsa Emini'nin ölümü ülkeyi karıştırdı.

Ülkenin batısında başlayarak şehir merkezi Tahran'a kadar ulaşan gösteriler devam ederken, dünyadan da destekler gelmeye devam ediyor..

Sezen Aksu'dan İranlı kadınlara destek

Başörtülerini yakarak, saçlarını keserek eylem yapan kadınlara bir destek de ünlü şarkıcı Sezen Aksu'dan geldi.

Resmi internet sitesinden açıklamada bulunarak "Özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum" diyen Aksu, şu ifadeleri kullandı:

"Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir"

''Uzun zamandır karmakarışık duygu ve düşüncelerle olup biteni izliyorum, acaba diyorum bu ataerkil erkek terazisinde eşitlenebilmek için daha kaç ton acı lazım? Özgürlük kaç ölüm ister? Kaç kadın, kaç evlat, kaç kavga, kaç savaş, kaç işkence, kaç cehennem ister?

İranlı kadınlar bu kederli geçmişin örtüsünü yırttılar, yanlarına iyi insanları aldılar, ateşin üstüne üstüne yürüyorlar. Genç yaşta hayatı elinden alınan Mahsa Amini ve özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum...

Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir"