Yıllar önce şizofreni tanısı konulan Türk tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Necati Bilgiç'in son hali ortaya çıktı.

Yayınlama Tarihi: 20.11.2025 12:18
Şizofreni tanısı konmuştu! Usta oyuncu Necati Bilgiç'in son hali ortaya çıktı
  • Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Necati Bilgiç'e yıllar önce şizofreni tanısı kondu.
  • Ünlü oyuncu, sağlık sorunları nedeniyle ruh sağlığı hastanesinde tedavi görüyor.
  • Bilgiç'in güncel hali kamuoyuna yansıdı.

“Çiçek Taksi”, “Namuslu”, “Karanfilli Naciye”, “Arabesk”, gibi yapımlarda yer alan ve kariyerinde önemli başarılara imza atan Necati Bilgiç, uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu.

GÖZLERDEN UZAK

2016 yılında açık kalp ameliyatı geçiren Necati Bilgiç, senelerdir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Zamanla psikolojik sıkıntılar da yaşamaya başlayan ve yapılan muayeneler sonucunda şizofreni tanısı konulan oyuncu, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Bilgiç, şizofreni tanısından dolayı şimdilerde ruh sağlığı hastanesinde tedavi görüyor. Oyuncunun son hali de ortaya çıktı.

