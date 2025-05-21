Son hali korkuttu! Feyza Civelek'in korneası yırtıldı

Haber Merkezi
Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nilay karakteriyle adından söz ettiren Feyza Civelek, şimdi de yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi.
Kolu yavaş yavaş iyileşen Feyza Civelek bu sefer de gözünde yaşadığı problemle adından söz ettirdi.
"MİKROP KAPTIM"
Gözleri kızararak şişen Feyza Civelek, son halini sosyal medya hesabından yayınlayarak "Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım hastaneden. Nazara gelmeye devam ediyorumdur" ifadelerini kullandı.
Civelek'in gözünün son hali sevenlerini korkuttu.
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