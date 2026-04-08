Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Simge Sağın kendi yaptırdığı testi paylaştı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması...

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düğmeye basmasıyla elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen kamuoyunda tanınan birçok isim hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden'in aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan Beykoz Adliyesine sevk edildi.

İKİ İSME YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Adliyeye sevk edilen Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan serbest bırakıldı.

Simge Sağın ve İlkay Şencan'a yurt dışı çıkış yasağı verildi.

"KENDİME GÜVENİYORUM"

Serbest bırakıldıktan sonra bir açıklama yapan Simge, "Bugün orada saç ve kan testimi yaptırdım. Ardından az önce sağlık bakanlığı onaylı bir laboratuvarda tekrardan testimi yaptırdım.

Arkadaşlar, ben kendime güveniyorum. Sonuçları da sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum" açıklamasında bulundu.

AVUKATI SONUÇLARI PAYLAŞTI

44 yaşındaki şarkıcının avukatı Eda Salman, Sağın'ın yaptırdığı yasaklı madde test sonucunu paylaştı.

Yapılan açıklamada, ilk test sonuçlarının çıktığı ve idrar analizinde herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

KAN VE SAÇ SONUÇLARI İLERLEYEN GÜNLERDE PAYLAŞILACAK

Açıklamada, yalnızca sanatçının doktor kontrolünde kullandığı reçeteli ilaçlara ait izlerin görüldüğü vurgulandı.

Kan ve saç testlerinin sonuçlarının da ilerleyen günlerde paylaşılacağı ifade edildi.