Uyuşturucudan yakalama kararı olan Merve Taşkın'dan Kur'an paylaşımı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar birçok isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu isimlerden bazıları tutuklandı bazıları da adli kontrol ile serbest kaldı.

MERVE TAŞKIN'A YAKALAMA KARARI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturmada geçtiğimiz günlerde savcılıkta ifade veren Barmen Atilla Aydın, düzenlenen uyuşturucu partilerinde Merve Taşkın’ın da bulunduğunu ifade etmişti.

AYET PAYLAŞTI

Hakkında yakalama kararı bulunan yetişkin içerik üreticisi Merve Taşkın, son zamanlarda Kur’an ayetleri paylaşmaya başladı.