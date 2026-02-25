Uyuşturucudan yakalama kararı olan Merve Taşkın'dan Kur'an paylaşımı

Türkiye'yi terk eden Merve Taşkın hakkında uyuşturucudan yakalama kararı çıkarıldı. Taşkın, bu kararın ardından da sosyal medyadan ayetler paylaşmaya başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında şimdiye kadar birçok isim hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu isimlerden bazıları tutuklandı bazıları da adli kontrol ile serbest kaldı.
MERVE TAŞKIN'A YAKALAMA KARARI
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturmada geçtiğimiz günlerde savcılıkta ifade veren Barmen Atilla Aydın, düzenlenen uyuşturucu partilerinde Merve Taşkın’ın da bulunduğunu ifade etmişti.
AYET PAYLAŞTI
Hakkında yakalama kararı bulunan yetişkin içerik üreticisi Merve Taşkın, son zamanlarda Kur’an ayetleri paylaşmaya başladı.
