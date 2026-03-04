Uzay için buluştular! Çağla Şıkel ve Emre Altuğ bir arada

Manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı. İkilinin bu evliliğinden, Uzay ve Kuzey adında da iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

Çift, 2015 yılında evliliklerini bitirme kararı alarak tek celsede boşandı. Ayrılık sonrası arkadaş kalan ikili, sık sık çocukları için bir araya geliyor.

14 YAŞINA GİRDİ

Eski eşler Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, bu sefer 2 Mart 2012'de doğan küçük oğulları Uzay'ın 14. yaş günü kutlaması için bir araya geldi.

"ANNESİNİN GÜLÜ"

Eski eşi ve çocuklarıyla doğum günü kutladığı andan bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Şıkel, "Annesinin gülü, annesinin baharı, güneşi, yazı..." ifadelerini kullandı.