Wanda Nara, genç sevgilisi L-Gante'den yine ayrıldı

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Ünlü futbolcu Mauro Icardi ile ihanet yüzünden Wanda Nara, bir süredir L-Gante ile aşk yaşıyordu.

5 çocuk annesi Wanda Nara, Arjantinli rapçi sevgilisi L-Gante ile bir kez daha ayrıldı.

Çalkantılı ilişkileriyle gündemden düşmeyen çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Wanda Nara, son ayrılığın ardından sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

"ERKEĞE İHTİYACIM YOK"

Brezilya'da olduğunu dile getiren Wanda Nara, bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü; "Yeni bir hit'im var! Merhaba Pazartesi... Pazartesi günü antrenman yaptım, beni izleyin. Brezilya'da kötü kız olarak çok mutluyum; geliyorum ve bir sonrakini çekiyorum. Gece olduğunda ve yılan kolyemi çıkarmak istediğim zamanlar dışında hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok."