Yasemin Kay Allen’dan sürpriz nikah

- Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya, Las Vegas'ta sürpriz bir nikahla evlendi.
- Tören, çiftin en yakınlarının katılımıyla gözlerden uzak gerçekleşti.
- Allen, ilk kez nikah masasına oturdu ve tören sırasında duygusal anlar yaşadı.
Oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya mutlu giden ilişkilerini, Las Vegas şehrinde gerçekleştirdikleri sürpriz bir nikâhla evlilikle taçlandırdı.
Gözlerden uzak yapılan tören, çiftin en yakınlarıyla gerçekleşti.
ÜNLÜ OYUNCU DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
İlk kez nikah masasına oturan Yasemin Kay Allen’ın tören sırasında duygusal anlar yaşadığı, gözyaşlarını tutmakta zorlandığı öğrenildi.
Nikahın ardından Erdal Kaya’nın, eşi Yasemin Kay Allen’ı kucağına alarak salondan ayrıldı.
AYRILIKLARLA ANILMIŞLARDI
2024 yılında aşk yaşamaya başlayan çift, ilişkileri boyunca zaman zaman ayrılık ve barışma süreçleriyle magazin gündeminde sıkça yer almıştı.