Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ilişkilerinin 1. yılını kutladı

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Özel hayatıyla sık sık gündem olan isimlerden ünlü şarkıcı Zeynep Bastık uzun süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile birlikte.

TATİL SEVİYORLAR

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bastık ve Tütüncü, işlerinden kalan zamanı da birlikte tatile çıkarak geçiriyor.

Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları pozlarla dikkat çeken ünlü çift, ilişkilerinin 1. yılını kutladı.

"BEKLEDİĞİM ŞEYSİN"

2,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını yayınlayan Serkay Tütüncü, şu notu düştü: "Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar. Sen benim; hayata çaktırmadan, göz ucuyla gelmesini beklediğim şeysin.

Enerjini yediğim. İyi ki benimsin. Herkesi uyutup sabaha kadar dans ettiğimiz, gün batımında saatlerce sustuğumuz, akşam yemeği hazırlarken kahvaltıda ne yiyeceğimizi sorduğun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum."

ZEYNEP DURMADI

Serkay Tütüncü ile romantik karelerini yayınlayan Zeynep Bastık ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim. Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin. 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey.. Sonsuz senelerimiz olsun." dedi.