Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga yaşandı

İstanbul'un Maltepe ilçesi, Yalı Mahallesi'nde, husumetli olan iki grup Küçükyalı Caddesi'nde karşı karşıya geldi.

TAKSİYİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Silahların konuştuğu kavgada taraflardan birisi kaçarak Rıhtım Caddesi'ndeki taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Taksiyi kurşun yağmuruna tutan eli silahlı kişiler, bir kişiyi yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan vatandaşı en yakın hastaneye götürdü. Kavgadaki tarafların belirlenmesi ve silahlı saldırı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı kavganın meydana geldiği noktayı abluka altına alırken tüm delilleri topladı.

"ON İKİ EL SİLAH SESİ DUYDUK"

O anlarda olaya şahit olan bir kişi yaşananları şöyle anlattı, "On, on iki el silah sesi duyduk. Kalabalık buraya toplandı sonra polis geldi. Yaralı vardı bir tane. Hemen zaten iki dakikaya polis geldi. Silah sesi duyduk dışarıya çıktığımızda bir kişi koşarak kaçtı polise haber verdik geldiler" dedi.