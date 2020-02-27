taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1613
Euro
6.7179
Altın
1647.46
Borsa
115171.27
Gram Altın
325.916
Bitcoin
53132.09

Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga yaşandı

Maltepe'de karşı karşıya gelen husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken, polis olay yerinden kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA | 27.02.2020 - 04:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Maltepe ilçesi, Yalı Mahallesi'nde, husumetli olan iki grup Küçükyalı Caddesi'nde karşı karşıya geldi.

TAKSİYİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Silahların konuştuğu kavgada taraflardan birisi kaçarak Rıhtım Caddesi'ndeki taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Taksiyi kurşun yağmuruna tutan eli silahlı kişiler, bir kişiyi yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan vatandaşı en yakın hastaneye götürdü. Kavgadaki tarafların belirlenmesi ve silahlı saldırı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı kavganın meydana geldiği noktayı abluka altına alırken tüm delilleri topladı.

"ON İKİ EL SİLAH SESİ DUYDUK"

O anlarda olaya şahit olan bir kişi yaşananları şöyle anlattı, "On, on iki el silah sesi duyduk. Kalabalık buraya toplandı sonra polis geldi. Yaralı vardı bir tane. Hemen zaten iki dakikaya polis geldi. Silah sesi duyduk dışarıya çıktığımızda bir kişi koşarak kaçtı polise haber verdik geldiler" dedi.

Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga yaşandı

Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga yaşandı

Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga yaşandı

İlginizi Çekebilir
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Sakarya’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'te şantajcı 3 kişilik çete tutuklandı
Gaziantep'te videolarını çektiği kişiden şantajla isteyen 3 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş’ta çaya düşen baba ve oğlu kayboldu
Kahramanmaraş’ta çayda balık tutmaya giden baba ve oğlu suya düştükten sonra gözden kayboldu.
Alışveriş merkezine gelen adam karısını bıçakladı
Beylikdüzü'nde, boşanmak üzere olduğu kocası tarafından bıçaklanan Saniye Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
510
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
13
Suriye sınırına 400 komanda sevk edildi
Suriye sınırına 400 komanda sevk edildi
12
Kahramanmaraş’ta çaya düşen baba ve oğlu kayboldu
Kahramanmaraş’ta çaya düşen baba ve oğlu kayboldu
1
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
1
Gaziantep'te şantajcı 3 kişilik çete tutuklandı
Gaziantep'te şantajcı 3 kişilik çete tutuklandı
1
Koronavirüs Pakistan ve Kuzey Makedonya'ya sıçradı
Koronavirüs Pakistan ve Kuzey Makedonya'ya sıçradı
1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir